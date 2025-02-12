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Ростех: ПТРК «Корнет» стал более универсальным и точным
Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» демонстрирует впечатляющую точность, позволяя поражать цели с высокой эффективностью. Новые функции дистанционного управления делают этот комплекс более универсальным на поле боя.

ПТРК «Корнет» зарекомендовал себя как надежное оружие, способное эффективно уничтожать бронетехнику и укрепления. Его возможности значительно расширились благодаря новым технологиям.

По словам Бекхана Оздоева из Ростеха, ракетный комплекс «Корнет» способен точно поражать огневые точки, включая амбразуры. Это достигается благодаря усовершенствованным методам наведения, которые продолжают развиваться.

Кроме того, теперь расчет комплекса может вести огонь из укрытия с помощью дистанционного пульта управления. Это позволяет операторам находиться на безопасном расстоянии, что повышает шансы на выживание в боевой обстановке. Пульт управления выполнен на отечественной компонентной базе и отвечает современным стандартам надежности.

«Корнет» становится универсальным решением на поле боя, заменяя полевую артиллерию в различных ситуациях. С его помощью можно уничтожать не только бронетехнику, но и укрепления, наблюдательные пункты, а также скопления живой силы.

#ростех #птрк #корнет #дистанционное управление
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