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На IDEX-2025 представлен «Панцирь-СМД-Е», заменяющий батарею ЗРК с помощью 48 мини-ракет
Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» способен заменить целую батарею других ЗРК благодаря своим уникальным характеристикам. Он будет представлен на выставке IDEX-2025 в ОАЭ с 17 по 21 февраля.

Комплекс «Панцирь-СМД-Е» представляет собой новейшую разработку в области зенитной обороны. Он способен выполнять функции, которые раньше требовали целой батареи других зенитных ракетных комплексов.

По информации от Ростеха, данный комплекс может запускать до 48 мини-ракет, что делает его эффективным против дронов. В отличие от традиционных систем, «Панцирь-СМД-Е» управляется одним оператором, который может находиться на расстоянии до 500 метров от боевого модуля. Управление осуществляется через оптоволоконную связь, что повышает безопасность и удобство эксплуатации.

На выставке IDEX-2025 в Абу-Даби планируется представить натурный образец комплекса. Индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что подобных решений на рынке вооружений нет, что делает «Панцирь-СМД-Е» абсолютным эксклюзивом. Испытания подтвердили его характеристики, что подтверждает его реальные возможности в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

#ростех #зрк #панцирь-смд-е #idex-2025 #мини-ракеты
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