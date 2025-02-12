Baidu анонсировала выпуск новой модели искусственного интеллекта Ernie 5.0 во второй половине этого года. Обновление должно включать значительные улучшения мультимодальных возможностей, что позволит модели обрабатывать текст, видео и изображения.

Китайская технологическая компания Baidu планирует выпустить обновленную версию своего искусственного интеллекта Ernie 5.0 во второй половине 2025 года. Это решение связано с растущей конкуренцией на рынке, где новые игроки, такие как DeepSeek, предлагают инновационные решения. Ernie 5.0 обещает расширить функционал, позволяя пользователям работать с различными форматами медиа.

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, Ernie 5.0 будет представлять собой "базовую модель" с улучшенными мультимодальными возможностями. Это означает, что новая версия сможет обрабатывать и комбинировать текст, видео и изображения, а также преобразовывать их в различные форматы. Например, пользователи смогут создавать видео на основе текстовых описаний или наоборот. Такие функции делают Ernie 5.0 многообещающим инструментом для различных приложений — от образовательных до развлекательных.

Время выхода обновления совпадает с активной разработкой аналогичных технологий другими китайскими компаниями, которые стремятся конкурировать с западными гигантами, такими как OpenAI. Недавний запуск стартапа DeepSeek с моделью ИИ с открытым исходным кодом привлек внимание и вызвал колебания на фондовых рынках. Эта модель продемонстрировала впечатляющие способности к рассуждению, что поставило под сомнение доминирование ChatGPT от OpenAI.

Генеральный директор Baidu Робин Ли на Всемирном саммите правительств в Дубае отметил, что стоимость вывода моделей может снизиться более чем на 90% в течение года. Он подчеркнул, что снижение затрат на разработку ведет к увеличению производительности, что является сутью инноваций.

Несмотря на то, что Baidu первой среди китайских компаний выпустила чат-бота на базе ChatGPT в марте 2023 года, ее успехи оказались менее заметными по сравнению с конкурентами, такими как Alibaba. За последний год акции Alibaba увеличились на 33%, в то время как акции Baidu выросли всего на 6%.

Тем не менее, Baidu активно интегрирует генеративный ИИ в свои продукты. Платформа Wenku, предназначенная для создания презентаций, достигла 40 миллионов платных пользователей к концу 2024 года, что на 60% больше по сравнению с предыдущим годом. Внедрение новых функций, таких как создание презентаций на основе финансовых отчетов, также подтверждает стремление компании оставаться конкурентоспособной на рынке.

Текущая версия Ernie, выпущенная в октябре 2023 года, уже включает множество функций, однако Baidu пока не делала официальных заявлений о планах по выпуску следующего поколения.