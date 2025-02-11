Россия предложила Индии свои технологии для разработки современных боевых самолетов. На выставке Aero India 2025 обсуждаются детали возможного сотрудничества.

В ходе международной выставки Aero India 2025 Россия подтвердила свои намерения развивать сотрудничество с Индией в области военной авиации. Предложение о помощи в разработке современных боевых самолетов стало важным шагом в укреплении двусторонних отношений.

Михаил Бабич, заместитель главы ФСВТС, заявил, что Россия готова предложить свои технологии и опыт для поддержки индийских разработок. Он отметил, что российская сторона знакома с текущими проектами в Индии и готова внести свой вклад. На выставке также прошел тренировочный полет многофункционального истребителя Су-57Э, который продемонстрировал свои возможности под руководством опытного летчика Сергея Богдана. Индийские власти рассматривают этот истребитель как потенциальный вариант для закупки, что может привести к более тесному сотрудничеству между странами в сфере обороны.