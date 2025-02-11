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The War Zone: Китайский истребитель J-20 переходит в «режим зверя» с новыми ракетами
Китайский истребитель J-20 демонстрирует новые возможности, переходя в так называемый «режим зверя».

Недавно на платформе The War Zone появились изображения китайского истребителя J-20, который теперь может нести внешние ракеты класса «воздух-воздух». Этот новый подход, известный как «режим зверя», вызывает интерес у американских экспертов и аналитиков, так как он меняет привычные представления о возможностях китайского истребителей пятого поколения.

На новых видеозаписях, размещенных в соцсети Х,  J-20 видно с восемью ракетами PL-15, которые размещены на подкрыльевых пилонах. Эти ракеты, обладающие дальностью до 200 км, значительно усиливают боевую мощь истребителя. Ранее существовали сомнения в подлинности этих изображений, но недавнее видео развеяло все опасения.

Важно отметить, что J-20 уже имел возможность нести четыре таких ракеты в своем внутреннем отсеке, однако добавление внешних ракет открывает новые тактические возможности. Появление подкрыльевых узлов подвески также подтверждает, что истребитель способен к такой конфигурации.

Кроме того, Китай разрабатывает новые ракеты, такие как PL-17, которые могут быть размещены снаружи. Это связано с тем, что крупные ракеты не помещаются в внутренние отсеки, что ограничивает их использование. Однако, несмотря на потерю малозаметности, такой подход может оказаться оправданным в определенных боевых условиях.

Согласно мнению аналитиков The War Zone, J-20 в «режиме зверя» может стать важным элементом в тактических операциях. Он может действовать в тандеме с другими истребителями, обеспечивая поддержку и увеличивая общую боевую мощь. Это позволяет оптимизировать использование ресурсов и повышает шансы на успешное выполнение боевых задач.


#китай #ракеты #истребитель #j-20
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artemuss1990
22:00
Ой прям революция, никогда не было истребителей с ракетами воздух-воздух, только Китай изобрел, наверно другие просто не знали что если имеют ракеты воздух-воздух, то они в «режим зверя» находятся
The War Zone: Китайский истребитель J-20 переходит в «режим зверя» с новыми ракетами
Александр Владимирович
21:43
Тем более в нынешних реалиях и угрозы 3 мировой.Сейчас разработки и возможности должны быть в секрете а не на показ ,чтоб это стало сюрпризом для врага на поле и небе боя... Но хейтерам и диванным екс...
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
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