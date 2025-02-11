Студия TiMi объявила о запуске режима кампании в Delta Force: Black Hawk Down. Игра выйдет на ПК 21 февраля.

Студия TiMi готовится к запуску нового режима кампании для Delta Force: Black Hawk Down, который станет доступен с 21 февраля. Игра обещает предложить игрокам уникальный опыт, основанный на событиях, описанных в культовом фильме.

Кампания Black Hawk Down будет доступна на ПК и предложит как одиночный, так и кооперативный режимы. Разработанная на Unreal Engine 5, игра выделяется своей графикой и детализированными локациями, которые помогают создать атмосферу боевых действий в Могадишо. Каждый уровень будет наполнен историческими деталями, что добавляет реалистичности игровому процессу.

Хотя Delta Force была запущена в качестве бесплатной бета-версии в начале декабря, игра не смогла завоевать популярность, получив лишь 63% положительных отзывов в Steam. Новый режим кампании может изменить ситуацию и привлечь больше игроков. Участники смогут настраивать свои классы и снаряжение, что добавляет элемент стратегии.





Команда разработчиков акцентирует внимание на том, что Black Hawk Down — это не просто бой, а испытание, требующее командной работы и решительности. Каждая миссия будет уникальной, и успех зависит от слаженности действий команды. С запуском нового режима Delta Force надеется улучшить свою репутацию и привлечь внимание игроков.