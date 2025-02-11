IBM анонсировала запуск новой модели дистилляции DeepSeek R1 на своей платформе watsonx.ai. Модель предлагает расширенные возможности для разработчиков в области искусственного интеллекта.

Корпорация IBM представила новую модель дистилляции DeepSeek R1, доступную на платформе watsonx.ai. Это обновление включает усовершенствованные версии Llama, которые обещают улучшенные возможности для разработчиков и исследователей.

DeepSeek R1 использует технологию извлечения знаний для оптимизации различных вариантов Llama и Qwen. В каталоге watsonx.ai доступен Llama Distilled Edition, который предлагает пользователям возможность развертывания выделенных экземпляров для безопасного вывода. Также имеется функция импорта, позволяющая загружать другие варианты DeepSeek-R1, включая модель дистилляции Qwen.

DeepSeek R1 обладает мощными возможностями рассуждения, что делает ее подходящей для различных задач. Например, в области планирования она помогает решать сложные задачи с помощью логики «цепного мышления». В программировании модель может использоваться для генерации кода, отладки и оптимизации, что упрощает процесс разработки. Кроме того, DeepSeek R1 показывает отличные результаты в решении сложных математических задач, что полезно для научных вычислений.

Разработчики могут визуально тестировать и оценивать результаты модели на платформе watsonx.ai, а также строить конвейеры RAG, соединяя векторные базы данных с моделью внедрения. Платформа поддерживает основные фреймворки ИИ, такие как LangChain и CrewAI, обеспечивая гибкость и безопасность в разработке приложений.