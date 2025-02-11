Intel подтвердил свое участие в MWC 2025, где покажет новые процессоры Granite Rapids D. Выставка пройдет с 3 по 6 марта в Барселоне и сосредоточится на инновациях в области ИИ.

Компания Intel анонсировала свое участие во Всемирном мобильном конгрессе MWC 2025, который пройдет в Барселоне. Событие состоится с 3 по 6 марта и станет площадкой для демонстрации новых технологий.

На выставке Intel представит ряд продуктов на базе ИИ, включая облачные решения, сетевые технологии и корпоративные ПК. Основное внимание уделят процессорам Granite Rapids D, которые нацелены на телекоммуникационные и периферийные вычисления. Эти процессоры, ожидаемые в продаже в 2025 году, будут отличаться от стандартной версии Granite Rapids тем, что используют корпус BGA и имеют оптимизированные ядра ввода-вывода. Также доступны будут 4-канальные и 8-канальные версии с поддержкой Ethernet.

В прошлом году Intel уже анонсировала эти процессоры на MWC, и теперь их презентация ожидается в рамках выставки. Интересно, что тема Intel на MWC 2025 продолжает концепцию CES и обещает «безграничные возможности» для пользователей.