Alpha S5 стал первым автомобилем, который внедрил платформу Bai Mo Huichuang от BAIC и модель DeepSeek.

Сегодня на Weibo компания Arcfox Auto объявила о шаге в развитии своего автомобиля Alpha S5. Он стал первым автомобилем, который интегрировал платформу Bai Mo Huichuang, разработанную BAIC, и модель DeepSeek.

Эта интеграция позволяет пользователям переключаться между различными моделями, такими как DeepSeek и minimax, благодаря чему интеллектуальный помощник может адаптироваться к запросам водителя. Функция многомодельного сотрудничества будет доступна с апреля через обновления OTA.

Alpha S5, который вышел в июне прошлого года, предложил в Китае три модели с ценами от 176 800 до 216 800 юаней (на данный момент по курсу это от 2,34 млн до 2,87 млн руб.), а затем добавил базовую версию 560 PRO за 160 800 юаней (около от 2,129 млн руб.). Все версии оснащены современными функциями, включая активную систему охлаждения, панорамный люк и поддержку Apple CarPlay и Huawei Hicar.

Модели с одним и двумя двигателями обеспечивают мощность до 390 кВт и крутящий момент до 690 Нм. В плане зарядки Alpha S5 поддерживает как 400 В, так и 800 В, что позволяет быстро заряжать аккумуляторы. Автомобиль также предлагает различные варианты аккумуляторов с запасом хода до 708 км, что, безусловно, делает его конкурентоспособным на рынке.