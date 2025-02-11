С 10 февраля в Европе будут добавлять порошок из личинок в хлебобулочные изделия, сыр и ряд других продуктов.

Европейская комиссия объявила о разрешении на использование порошка из личинок мучного хрущака в производстве продуктов питания с 10 февраля. Как официально заявлено, данное решение стало результатом анализа научных исследований, подтверждающих безопасность нового ингредиента.

Порошок, обработанный ультрафиолетом, может быть добавлен в хлеб, пирожные, макароны и даже в сырные изделия. Обработка увеличивает содержание витамина D3, хотя сам порошок не является значительным источником этого витамина. Продукты с добавлением порошка будут иметь пометку о содержании витамина D, полученного через УФ-обработку.

Это решение продолжает тенденцию использования в странах ЕС насекомых как альтернативного источника белка, которая уже была начата с разрешения на применение саранчи и сверчков. В данный момент разрешение выдано только французской компании Nutri'Earth, которая станет первой, использующей этот порошок в своих продуктах.