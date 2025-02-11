Samsung анонсирует выпуск обновления One UI 7.0 Beta 4 для Galaxy S24. Ожидается, что стабильная версия системы появится в конце февраля или начале марта.

Компания Samsung сделала заявление о предстоящем обновлении One UI 7.0 Beta 4 для своих смартфонов серии Galaxy S24. Это обновление должно улучшить функциональность и исправить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи.

В рамках нового бета-обновления разработчики сосредоточились на решении проблемы с цветопередачей экрана. Пользователи сообщали, что при включении «Естественного режима» экран может выглядеть желтым. Samsung рекомендует временно переключиться на «Обычный режим», пока проблема не будет устранена.

Кроме того, One UI 7 обещает внедрение новых функций на основе искусственного интеллекта. Хотя некоторые из этих функций могут оказаться ограниченными по сравнению с будущими моделями, команда разработчиков активно работает над оптимизацией системы.

Стабильная версия One UI 7, вероятно, предложит пользователям более удобный и интеллектуальный интерфейс, что сделает взаимодействие с устройством более приятным.