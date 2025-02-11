Астрономы сделали интересное открытие: они обнаружили звезду, которая, возможно, движется через центр нашей галактики вместе с экзопланетой. Если это подтвердится, система установит новый рекорд скорости, почти вдвое превышающий скорость нашей солнечной системы.

Недавние исследования в области астрономии принесли захватывающее открытие. Группа ученых, работающая в Мэрилендском университете и NASA Goddard, идентифицировала звезду, которая может быть частью экзопланетной системы, движущейся со скоростью около 540 километров в секунду. Если это подтвердится, система станет самой быстрой среди известных экзопланетных систем, что подчеркивает разнообразие и динамичность нашего космоса.

Открытие началось с анализа архивных данных, собранных в рамках проекта MOA (Microlensing Observations in Astrophysics). Этот проект исследует явление микролинзирования, которое возникает, когда массивный объект искривляет пространство-время, позволяя наблюдать более удаленные звезды. В 2011 году ученые впервые заметили сигналы, указывающие на наличие пары небесных тел, которые позже были определены как звезда и экзопланета.

На данный момент астрономы предполагают, что экзопланета может быть «сверхнептуновой», вращающейся вокруг звезды с малой массой. Эта система расположена на расстоянии около 24,000 световых лет от Земли, в галактическом балдже Млечного Пути, где звезды упакованы плотнее. Исследователи отметили, что звезда движется с такой высокой скоростью, что может даже превысить скорость убегания галактики, что делает ее уникальной среди известных звезд.

Сравнение данных об этой звезде за 2011 и 2021 годы позволило ученым вычислить ее максимальную скорость. Однако это лишь двумерное движение, и если звезда также движется в направлении Земли или от нее, ее истинная скорость может оказаться еще выше. Это открывает возможности для дальнейших исследований, так как система может пересекать межгалактическое пространство в течение миллионов лет.

Ученые столкнулись с задачей определения массы объектов в системе. Они предположили, что звезда может весить около 20% от массы Солнца, а экзопланета — примерно в 29 раз больше Земли. Однако для более точных расчетов необходимы дополнительные наблюдения.

Важным аспектом исследования стало использование данных обсерватории Кека на Гавайях и спутника Gaia Европейского космического агентства. Эти инструменты помогли уточнить местоположение звезды и ее движение. Ученые надеются, что предстоящий космический телескоп NASA Nancy Grace Roman сможет предоставить дополнительные данные о планетах, окружающих такие быстрые звезды. Он проведет масштабное обследование галактического балджа, что позволит лучше понять динамику этих систем.

Пока результаты остаются предварительными, астрономы продолжают следить за звездами и экзопланетами, чтобы подтвердить свои гипотезы. Если новые наблюдения подтвердят, что звезда действительно движется в нужном направлении, это станет значительным шагом в исследовании экзопланетных систем.

Ученые подчеркивают важность дальнейших исследований для понимания природы таких объектов. Каждое новое открытие приближает нас к разгадке тайн космоса и расширяет наши представления о возможностях существования планет за пределами нашей солнечной системы.