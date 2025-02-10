Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник подчеркивает, что отсутствие ПК-версии может привести к снижению продаж более чем на 40%.

Ситуация вокруг Grand Theft Auto VI вызывает много обсуждений в игровом сообществе. Генеральный директор Take-Two, Штраус Зельник, в недавнем интервью отметил, что отсутствие версии для ПК при запуске может негативно сказаться на общих продажах игры.

Зельник объяснил, что исторически Rockstar Games предпочитала сначала запускать свои игры на консолях, а затем переходить на ПК. Однако он подчеркнул, что продажи на ПК составляют значительную долю общего объема для большинства мультиплатформенных игр. В случае GTA VI это может означать потерю более 40% потенциальных продаж.

Тем не менее, запуск игры только на PlayStation 5 и Xbox Series X и S может помочь улучшить ситуацию на рынке консолей, который сейчас переживает спад. Зельник ожидает, что выход GTA VI, наряду с другими крупными релизами, поможет изменить эту тенденцию.