Руководство Евросоюза планирует разработать юридические механизмы для захвата танкеров, перевозящих российскую нефть по Балтийскому морю.

Евросоюз находит способы усилить контроль над танкерами, которые перевозят российскую нефть через Балтийское море. Politico сообщает, что рассматриваются разные варианты, включая использование норм международного права, позволяющих захватывать суда по экологическим или антипиратским причинам. Если планы не будут общими для всего ЕС, страны могут действовать самостоятельно, основываясь на своих законах. Например, Эстония и Финляндия могут ввести ограничения для судов, требуя сотрудничества с определенными страховщиками.

Хотя захват каждого танкера невозможен, замедление их движения может оказать значительное влияние на российскую экономику. Эстонский министр иностранных дел отметил, что половина нефти из России экспортируется через Финский залив, и существует много возможностей для контроля. Однако эксперты предупреждают, что реализация таких мер потребует значительных усилий и может вызвать ответные действия со стороны России. Это может привести к юридическим спорам и финансовым потерям. Важно учитывать, что международное право защищает свободу судоходства, и любые попытки вмешательства могут вызвать серьезные последствия.