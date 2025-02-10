Серия Red Magic 10 PRO станет первой, кто протестирует эту технологию.

Смартфоны Red Magic готовятся к важному обновлению, которое улучшит их функциональность. Ожидаемая интеграция с моделью DeepSeek R1 обещает новые возможности для пользователей, особенно в игровом сегменте.

Генеральный менеджер Red Magic Gaming Phone, Джеймс Цзян, сообщил, что первоначально планировалось выпустить отдельную версию с глобальным световым эффектом. Однако, в связи с необходимостью адаптации для DeepSeek, компания решила объединить эти версии. Теперь Red Magic Zhenjin Legend и 10 PRO первыми испытают новые функции. Ожидается, что обновленная версия появится на рынке в этом месяце.

На момент написания этой новости такие производители мобильных телефонов, как Huawei, Honor, OPPO и Meizu, объявили, что они получили или скоро получат доступ к модели DeepSeek.