Астрономы представили новые данные о черной дыре M87, основанные на наблюдениях за 2017 и 2018 годы. Исследование расширяет знания о ее вращении и окружающем газе, раскрывая динамику аккреционного диска.

Исследования черных дыр продолжают привлекать внимание ученых и любителей астрономии. Наблюдательная кампания Event Horizon Telescope (EHT) представила новые результаты, касающиеся сверхмассивной черной дыры в центре галактики Мессье 87, известной как M87. В этом исследовании астрономы проанализировали данные, собранные в 2017 и 2018 годах, что позволило детализировать понимание динамики акреционного диска и вращения черной дыры.

В ходе анализа данных EHT астрономы подтвердили, что ось вращения черной дыры M87 направлена от Земли. Это открытие важно для понимания ее поведения. Данные показывают, что аккреционный диск, состоящий из газа, вращается вокруг черной дыры и испытывает турбулентные процессы. Эти процессы влияют на яркость и положение светящегося кольца, окружающего черную дыру.

Сравнение наблюдений 2017 и 2018 годов позволило астрономам выявить смещение яркой области кольца на 30 градусов против часовой стрелки. Это явление объясняется турбулентностью в акрецинном диске, что подтверждает теоретические прогнозы, сделанные ранее.

Команда EHT продолжает совершенствовать свои методы анализа. Они используют расширенную библиотеку моделирования изображений, включающую более 120 000 дополнительных изображений. Это позволяет более точно интерпретировать данные и делать выводы о сложной среде, окружавшей черную дыру.

Хун-Йи Пу, доцент Национального тайваньского педагогического университета, отметил, что аккреционная среда черной дыры динамична и подвержена изменениям. Используя независимые измерения, исследователи могут рассматривать черную дыру с новой точки зрения, что способствует более глубокому анализу.

Важным достижением стало подтверждение существования светящегося кольца, впервые запечатленного в 2017 году. Оно имеет диаметр около 43 микросекунд дуги, что соответствует теоретическим ожиданиям для черной дыры с массой 6,5 миллиардов солнечных масс. Эти данные помогают прояснить процессы, происходящие вблизи черных дыр.

Астрономы также исследуют, как различные направления вращения газа влияют на аккрецию. Леон Сосапанта Салас из Амстердамского университета объяснил, что газ может двигаться как в том же направлении, что и черная дыра, так и в противоположном. Последний случай, как показали наблюдения, более вероятен из-за высокой турбулентности.

Анализ данных за более поздние годы (2021 и 2022) уже начался. Это обещает получить новые результаты и расширить знания о турбулентном потоке, окружающем черную дыру M87.