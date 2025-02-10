Согласно новому отчету, Китай стал лидером среди стран-судовладельцев, обогнав Японию. Греция и США занимают третье и четвертое места, а Швейцария вернулась в десятку.

Стало известно, что VesselValue опубликовала список «Десяти крупнейших стран-судовладельцев мира в 2025 году», ранжировав страны по общей стоимости активов их флота и проанализировав уровень развития и факторы, влияющие на флот каждой страны.

В общем рейтинге Китай обогнал Японию и занял первое место, Япония опустилась на второе место, Греция осталась на третьем, а США заняли четвертое место. Рейтинги Сингапура, Южной Кореи, Великобритании и Норвегии остались относительно стабильными, Швейцария вновь вошла в первую десятку, а рейтинг Германии снизился.

Вот как зарубежные СМИ представили анализ парков флотов разных стран: