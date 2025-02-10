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VesselValue представила рейтинг крупнейших стран-судовладельцев на 2025 год: Китай на первом месте
Согласно новому отчету, Китай стал лидером среди стран-судовладельцев, обогнав Японию. Греция и США занимают третье и четвертое места, а Швейцария вернулась в десятку.

Стало известно, что VesselValue опубликовала список «Десяти крупнейших стран-судовладельцев мира в 2025 году», ранжировав страны по общей стоимости активов их флота и проанализировав уровень развития и факторы, влияющие на флот каждой страны.

В общем рейтинге Китай обогнал Японию и занял первое место, Япония опустилась на второе место, Греция осталась на третьем, а США заняли четвертое место. Рейтинги Сингапура, Южной Кореи, Великобритании и Норвегии остались относительно стабильными, Швейцария вновь вошла в первую десятку, а рейтинг Германии снизился.

Вот как зарубежные СМИ представили анализ парков флотов разных стран:

  • Материковый Китай: общие активы флота достигли 255 млрд долларов США, лидируя в секторах балкеров и контейнеровозов, с 68,4 млрд долларов США и 63,5 млрд долларов США соответственно. Танкерный флот является крупнейшим, оценивается в 47,9 млрд долларов США.
  • Япония: общая стоимость ее флота увеличится с 206,3 млрд долларов США в 2024 году до 231,3 млрд долларов США в начале 2025 года, но ее рейтинг опустится на второе место. Значительные инвестиции вкладываются в сектор балкеров, а размер и стоимость флота судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), сжиженного нефтяного газа (СНГ), рефрижераторов и автомобилей входят в число ведущих.
  • Греция: сохраняет третью позицию, хотя ее танкерный флот меньше, чем у Китая, его стоимость достигает 71,3 млрд долларов США, что намного превышает китайский. Геополитические факторы привели к росту доходов и стоимости танкеров, а ее флот СПГ является вторым по величине в мире и оценивается в 32,4 млрд долларов.
  • Соединенные Штаты: Общая стоимость флота составляет $116,4 млрд. Круизная индустрия является ее самым сильным морским активом, оцениваемым в $58,6 млрд. У нее самый дорогой флот RoRo, оцениваемый в $2,6 млрд., но размер флота меньше, чем у Японии и Турции.
  • Сингапур: стоимость флота оценивается приблизительно в 107,2 млрд долларов США, при этом флот судов для перевозки сжиженного нефтяного газа и судов поддержки на шельфе (OSV) занимает второе место в мире с 14 млрд долларов США и 4,4 млрд долларов США соответственно, при этом активный рынок сжиженного нефтяного газа обуславливает рост стоимости.
  • Южная Корея: со стоимостью флота в 69,6 млрд долларов США и хорошей окупаемостью инвестиций в сектор СПГ занимает четвертое место со стоимостью в 17,2 млрд долларов США. В то же время Южная Корея продолжает развиваться в области экспорта автомобилей и вкладывает крупные инвестиции в новое судостроение.
  • Великобритания: Рейтинг стоимости флота поднялся на седьмое место, при этом на круизную индустрию приходится более 25%. Стоимость секторов контейнеровозов и танкеров также выросла, а стоимость флота LPG осталась стабильной на уровне около 5,3 млрд долларов США.
  • Норвегия: общая стоимость флота составляет 68,5 млрд долларов США, что позволило ей опуститься на восьмое место, в то время как Великобритания поднялась в рейтинге. Инвестиции в сектор природного газа стимулировали его развитие. СПГ, СУГ и танкеры составляют большую часть его флота, а также он является вторым по величине владельцем автовозов.
  • Швейцария: Благодаря постоянным инвестициям Mediterranean Shipping Company (MSC) и росту стоимости контейнеровозов страна вновь вошла в десятку лидеров со стоимостью флота в 68 млрд долларов США.
  • Германия: рейтинг страны опускался на десятое место два года подряд, но стоимость ее флота увеличилась с 17,8 млрд долларов США до 27,7 млрд долларов США, увеличившись примерно на 55,6%. Традиционно контейнеровозы составляют большую часть ее флота.
#китай #япония #греция #vesselvalue #судовладельцы
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