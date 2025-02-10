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На выставке Aero India 2025 не будет американских истребителей F-35A и F-16
Из-за демонстрации Су-57 на выставке Aero India 2025 не будет американских истребителей F-35A и F-16. Посол России в Индии Денис Алипов прокомментировал ситуацию, отметив важность конкуренции.

В начале февраля 2025 года в Индии пройдет международная выставка Aero India, где ожидается участие российского истребителя Су-57. Это событие стало причиной отказа США от демонстрации своих истребителей.

По словам Дениса Алипова, посла России в Индии, американские компании решили не участвовать в выставке, узнав о демонстрации Су-57. Он указал на то, что такая ситуация является следствием естественной конкуренции в области военно-технического сотрудничества. Посол отметил, что важно, чтобы конкуренция не вредила интересам России и Индии.

Алипов также подчеркнул, что, несмотря на желание США участвовать в индийском рынке, они не готовы к честной борьбе. Су-57, как единственный истребитель пятого поколения, уже показал свою эффективность в боевых условиях и способен успешно противостоять западным системам противовоздушной обороны.

Выставка Aero India, которая проводится с 1996 года, продолжает оставаться важной платформой для демонстрации новейших технологий в авиации. В 2025 году она пройдет с 10 по 14 февраля на базе ВВС Елаханка, и участие Су-57 обещает стать важным событием для всех участников.

#f-16 #индия #су-57 #военно-техническое сотрудничество #aero india
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