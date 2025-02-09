Samsung готовит к выпуску новый флагман Galaxy S25 Edge с элегантным дизайном. Однако это решение связано с компромиссами в отношении камер и емкости батареи.

Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy S25 Edge, который обещает стать заметным игроком на рынке флагманских устройств. Ультратонкий корпус устройства привлекает внимание, но за этим дизайном скрываются определенные ограничения, которые могут повлиять на его функциональность.

Согласно отчетам, Samsung разработала два прототипа Galaxy S25 Edge, прежде чем остановиться на окончательном варианте. Один из прототипов имел толщину 6,4 мм и включал три камеры, что обеспечивало бы больше возможностей для фотографий. Однако финальная версия, которую планируют представить, будет иметь толщину всего 5,84 мм и всего две камеры. Одна из них получит 200-мегапиксельный сенсор, аналогичный тому, что устанавливается в Galaxy S25 Ultra.

Выбор в пользу более тонкого дизайна вызвал некоторые компромиссы. Например, уменьшение толщины негативно скажется на емкости аккумулятора, который составит всего 3900 мАч. Это ограничение также скажется на скорости зарядки, которая не превысит 25 Вт. В результате пользователи могут столкнуться с необходимостью чаще подзаряжать устройство.

Кроме того, такой тонкий корпус не оставляет места для полноценной системы охлаждения. Это может привести к перегреву Snapdragon 8 Elite, который будет использоваться в Galaxy S25 Edge. На тестах Geekbench 6 устройство продемонстрировало результаты ниже ожидаемых, что может указывать на проблемы с производительностью.

Запуск Galaxy S25 Edge запланирован на апрель, и это событие вызовет интерес у пользователей, особенно среди тех, кто ждет конкуренции с iPhone 17 Air. Появление нового смартфона на рынке позволит оценить, насколько удачным оказался выбор дизайна и какие компромиссы придется принимать пользователям.