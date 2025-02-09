Ученые из Испании, Финляндии и Канады впервые продемонстрировали метод управления электрическими искрами с помощью ультразвуковых волн. Это может изменить подход к использованию электричества в различных областях, включая атмосферные науки и биомедицину.

Недавние исследования продемонстрировали прогресс в области управления электрическими искрами. Ученые из трех стран разработали метод, который позволяет направлять эти искры с помощью ультразвуковых волн, что может оказать значительное влияние на множество технологий.

Работа группы ученых показала, что электрические искры можно эффективно контролировать, используя ультразвук. Это открытие основано на том, что искры нагревают окружающий воздух, создавая области с пониженной плотностью. Когда воздух нагревается, он расширяется, и ультразвуковые волны направляют его в области с высокой амплитудой звука. Это создает предпочтительный путь для искры, позволяя ей следовать за более легким воздухом.

Доктор Асьер Марзо, ведущий специалист проекта, отметил, что работа над этой технологией началась более года назад. В процессе команда столкнулась с множеством трудностей, включая хаотичное поведение искр в открытом пространстве. Искры стремились к ближайшим металлическим объектам, что затрудняло их контроль. После долгих экспериментов удалось добиться успеха в управлении искрами, направляя их вокруг препятствий.

Метод, разработанный учеными, отличается от традиционных лазерных технологий, которые требуют высокой мощности и могут быть опасными. Ультразвук, в отличие от лазеров, безопасен для глаз и кожи, что делает его более доступным и удобным для использования. Это открытие может привести к применению электрических искр в различных областях, таких как биология, где их можно использовать для уничтожения бактерий, или в высоковольтной электронике.

В ходе экспериментов удалось направить электрическую искру длиной 4 см вокруг препятствия, используя ультразвуковые поля. Это достижение создает предпосылки для применения искр в высоковольтной коммутации и плазменной обработке. Ученые уверены, что их технология может стать основой для создания бесконтактных систем, таких как тактильные стимулы для людей с ограниченными возможностями.