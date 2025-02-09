JD Cloud анонсировала запуск DeepSeek, новой многофункциональной машины с интеллектуальными агентами и обширной базой знаний. Устройство поддерживает более тысячи подключаемых модулей и адаптируется к вычислительным мощностям домашних ПК.

JD Cloud выпустила многофункциональную машину DeepSeek большого размера, которая обладает такими основными функциями, как полная адаптация вычислительной мощности домашних компьютеров, поддержка расширенных спецификаций параметров больших моделей и готовые к использованию приложения ИИ.

DeepSeek включает в себя встроенные интеллектуальные агенты и двойные движки базы знаний. Пользователи получат доступ к более чем 100 шаблонам отраслевых решений и 1000 подключаемым модулям. Устройство позволяет быстро создавать локальные базы знаний. Это достигается благодаря трехуровневой архитектуре, которая улучшает понимание бизнес-процессов.

Компания также внедрила решение для ускорения вывода. DeepSeek поддерживает отечественные ИИ-ускорители, такие как Huawei Ascend и Hygon. Ранее в этом месяце JD Cloud запустила модели DeepSeek-R1 и DeepSeek-V3, предлагающие гибкие варианты развертывания, включая облачные и частные решения.