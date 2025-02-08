Космический телескоп Хаббл зафиксировал галактику Bullseye с девятью кольцами, созданными в результате столкновения с голубой карликовой галактикой.

Космический телескоп Хаббл запечатлел галактику с девятью кольцами. Это открытие стало возможным благодаря высокому разрешению изображений, которые позволили исследователям увидеть детали, недоступные в других наблюдениях. Галактика, получившая название Bullseye, оказалась объектом, который может изменить представление о взаимодействиях между галактиками.

Около 50 миллионов лет назад небольшая голубая карликовая галактика пронеслась через ядро более массивной галактики Bullseye. Это столкновение вызвало эффект, который можно сравнить с рябью на воде после броска камня в пруд. Однако в космосе "волны" представляют собой выброс газа, пыли и звезд, формируя девять светящихся колец, которые астрономы наблюдают сегодня.

Данные, полученные как с Хаббла, так и с обсерватории WM Keck на Гавайях, подтвердили, что Bullseye имеет наибольшее количество колец среди известных галактик. Ранее астрономы фиксировали лишь два или три кольца в других галактиках. Исследователи смогли определить, что именно голубая карликовая галактика, пролетевшая через центр Bullseye, стала причиной этого необычного явления.

Имад Паша, ведущий исследователь из Йельского университета, описал случайное открытие как "счастливое". Он отмечает, что когда он увидел изображения с несколькими кольцами, они сразу привлекли его внимание.

После детального анализа астрономы подтвердили, что голубая карликовая галактика пролетела через центр Bullseye, оставив за собой кольца, похожие на рябь в пруду. Хотя сейчас они разделены расстоянием в 130 000 световых лет, их связь сохраняется благодаря тонкому следу газа, который связывает обе галактики.

Галактики часто сталкиваются друг с другом, но редкость данной заключается в том, что одна пролетела через центр другой. Это взаимодействие привело к образованию новых областей звездообразования. Галактика Bullseye имеет диаметр около 250 000 световых лет, что почти в два с половиной раза больше, чем у Млечного Пути.

Команда исследователей также предполагает, что может существовать десятое кольцо, которое пока не удалось обнаружить. По их оценкам, оно может находиться в три раза дальше, чем самое широкое кольцо, видимое на снимках Хаббла.

Кроме того, исследование подтвердило давнюю теорию о том, как кольца галактики распределяются в пространстве. Астрономы заметили, что кольца движутся наружу, как и предсказывали модели.

Сейчас астрономы планируют провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, какие звезды существовали до и после пролета голубой карликовой галактики.