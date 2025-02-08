Американский стартап, Vast Space, завершил важный этап испытаний своего модуля Haven-1 и обновил график запуска. Новый план предполагает запуск станции в мае 2026 года.

Vast Space, стартап из Калифорнии, продвигается к созданию первой в мире коммерческой космической станции. 8 февраля 2025 года компания объявила о завершении важного этапа испытаний своего модуля Haven-1. Это событие дало возможность пересмотреть сроки запуска, который теперь ожидается в мае 2026 года.

После завершения структурной сертификации и формирования команды, Vast Space обновила график строительства и запуска. Ранее запуск был запланирован на август 2025 года, но теперь компания считает новый срок более реалистичным. Представители Vast Space уверены, что если все пойдет по плану, они смогут запустить Haven-1 всего через три года после начала проекта.

Модуль Haven-1 будет запущен на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. В июле 2024 года компания начала производство сертифицированного корпуса модуля, который затем отправили на испытательный стенд в Мохаве, штат Калифорния. Здесь проводятся испытания на прочность и герметичность.

Недавно Vast Space провела два теста на герметичность модуля. Оба испытания показали, что герметичность соответствует стандартам NASA для пилотируемых космических аппаратов.

В то время как другие компании, такие как Northrop Grumman и Axiom Space, приостановили свои проекты, чтобы оценить рыночный спрос, Vast Space активно ищет клиентов и ученых, готовых отправить свои исследовательские проекты в космос.

В ближайшие недели модуль Haven-1 пройдет дополнительные испытания, включая имитацию давления запуска с помощью гидравлических приводов. Vast Space планирует завершить основную конструкцию летного модуля к июлю 2025 года.

После выхода Haven-1 на орбиту, компания собирается отправить четырех астронавтов на борту SpaceX Crew Dragon. Миссия продлится около двух недель, во время которой астронавты проверят системы и условия обитания на станции.

Кроме того, Vast Space уже разрабатывает планы по созданию второго модуля Haven-2, который будет стыковаться с Haven-1 для увеличения возможностей космической станции. Первый запуск Haven-2 намечен на 2028 год, а расширение станции с добавлением новых модулей планируется до 2032 года.