Airbus приостановил планы по созданию коммерческих самолетов на водородном топливе. Причиной стали замедленные темпы развития необходимых технологий.

Airbus, один из ведущих производителей самолетов, заявил о приостановке разработки водородных самолетов. Это решение связано с тем, что прогресс в соответствующих технологиях идет медленнее, чем планировалось.

В своем заявлении компания отметила, что водород имеет потенциал стать важным источником энергии для авиации. Однако создание полноценной водородной экосистемы требует значительных усилий и инвестиций. Это включает в себя не только разработку технологий, но и создание необходимой инфраструктуры, а также соблюдение нормативных требований.

Французские профсоюзы подтвердили, что во время недавней встречи с сотрудниками Airbus было озвучено, что темпы развития технологий отстают на пять-десять лет от первоначальных ожиданий. Ранее, в 2020 году, Airbus представила концепции трех водородных самолетов под названием ZEROe, планируя к 2035 году создать коммерческий самолет с нулевыми выбросами. В 2022 году в Бристоле началась работа над соответствующими технологиями, однако текущие реалии ставят под сомнение эти амбициозные планы.