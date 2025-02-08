Латвия, Литва и Эстония вышли из единой энергосистемы с Россией, Калининградская область успешно подготовилась к автономной работе.

Латвия, Литва и Эстония завершили процесс выхода из БРЭЛЛ. Это решение стало результатом длительных обсуждений и опасений этих стран по поводу зависимости от российских ресурсов.

Минэнерго России сообщило, что энергосистема Калининградской области теперь работает в автономном режиме. Суммарная мощность местных электростанций составляет 1,88 ГВт, это более чем вдвое превышает пиковое потребление региона. В последние годы в области построили несколько новых электростанций, тем самым укрепив энергетическую инфраструктуру. Проведенные испытания подтвердили, что оборудование готово к автономной работе.

В то время как калининградцы могут не переживать о перебоях в электроэнергии, власти Эстонии предостерегли своих граждан о возможном повышении цен на электричество, которое может обойтись местным властям в 60 миллионов евро в год. Кроме того, банки рекомендовали жителям запастись наличными и необходимыми товарами на случай непредвиденных ситуаций. Подключение к европейской энергосистеме намечено на 9 февраля, после периода работы в изолированном режиме.