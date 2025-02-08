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PoZiTiv4iK
Китай усовершенствовал технологии для обнаружения подлодок-невидимок по магнитному следу
Ученые в Китае разработали новую технологию, которая позволяет эффективно отслеживать подводные лодки, используя магнитные поля, создаваемые их кильватерными следами. Эта методика может изменить подход к ходу военно-морских сражений.

В Китае представили новую технологию, позволяющую обнаруживать подводные лодки, которые обычно остаются незамеченными. Эта разработка основана на анализе кильватерных следов, создаваемых судами во время плавания, и может значительно повлиять на военно-морские операции.

Кильватерный след, представляющий собой V-образный волновой рисунок, образуется в результате движения подводных лодок и других судов. Ученые выяснили, что этот след создает слабое магнитное поле, взаимодействующее с геомагнитным полем Земли. Этот эффект возникает, когда ионы морской воды подвергаются воздействию, вызванному движением судна.

Ученые использовали численное моделирование для анализа, как различные факторы, такие как скорость, глубина и размер подводной лодки, влияют на магнитные сигнатуры. Например, увеличение скорости подводной лодки на 2,5 метра в секунду может увеличить напряженность магнитного поля в десять раз. Уменьшение глубины на 20 метров также приводит к удвоению напряженности поля. Более узкие подводные лодки создают более слабые магнитные поля, в то время как более широкие корпуса усиливают их.

Результаты работы исследовательской группы, опубликованные в журнале Harbin Engineering University, показывают, что магнитные следы сохраняются в океанской среде даже после прохождения подводной лодки. Это открытие может помочь в обнаружении подводных лодок, которые обычно скрываются от радаров.

Подводные лодки класса Seawolf, которые считаются одними из самых тихих и мощных, также могут оказаться под угрозой. Эти суда имеют высокую степень скрытности благодаря специальным акустическим покрытиям и могут погружаться на глубины до 600 метров. Тем не менее, новые методы обнаружения могут позволить китайским военным более эффективно отслеживать такие суда.

Китайские ученые продолжают исследовать возможности применения этой технологии, что может привести к серьезным изменениям в подходах к военно-морской стратегии.

#технологии #китай #подводные лодки #кильватерные следы #обнаружение
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