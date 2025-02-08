Бельгийские ученые разрабатывают гидрогели, которые могут защитить от радиации в космосе. Использование 3D-печати позволяет создавать эти материалы в нужной форме и размере.

Ученые из Гентского университета (Бельгия) работают над созданием гидрогелей, которые могут стать эффективными средствами защиты от радиации. Эти материалы, обладающие способностью удерживать воду, находят применение в различных областях, включая медицину. Теперь их рассматривают как потенциальную защиту для космонавтов.

Гидрогели представляют собой уникальные материалы, способные впитывать и удерживать большое количество жидкости. Вода, благодаря своей плотности и содержанию водорода, эффективно замедляет радиацию. Однако использование свободной воды для защиты в космосе вызывает определенные трудности. Например, громоздкие емкости ограничивают движение астронавтов, а неравномерное распределение воды снижает уровень защиты.

Ученые предлагают суперабсорбирующие полимеры (САП) как альтернативу. Эти полимеры могут поглощать жидкости в объеме, значительно превышающем их собственный вес. При этом они превращаются в гидрогели, которые, благодаря своей структуре, могут обеспечить равномерную защиту от радиации. Даже в случае повреждения щита, гидрогели не вытекут, что даст космонавтам время для реакции.

Кроме того, такие материалы могут найти применение в беспилотных космических миссиях, служа радиационными экранами для космических аппаратов или резервуарами для воды. Это подтверждает Малгожата Холинска из Европейского космического агентства, которая отмечает необходимость оптимизации методов извлечения воды из гидрогелей.

Использование 3D-печати в разработке гидрогелей позволяет создавать изделия практически любой формы и размера. Это особенно важно для космических приложений, где точность и индивидуальный подход имеют решающее значение. Ученые даже создали 3D-модель космического челнока и космонавта на Луне.

Проект направлен на поиск легких и эффективных материалов для защиты от радиации, что особенно актуально для долгосрочных миссий, таких как полет на Марс. За пределами Земли космонавты получают значительные дозы радиации, и разработка новых защитных решений становится критически важной.