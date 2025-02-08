Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые с помощью 3D-печати создают гидрогели для радиационно-стойких скафандров и звездолетов
Бельгийские ученые разрабатывают гидрогели, которые могут защитить от радиации в космосе. Использование 3D-печати позволяет создавать эти материалы в нужной форме и размере.

Ученые из Гентского университета (Бельгия) работают над созданием гидрогелей, которые могут стать эффективными средствами защиты от радиации. Эти материалы, обладающие способностью удерживать воду, находят применение в различных областях, включая медицину. Теперь их рассматривают как потенциальную защиту для космонавтов.

Гидрогели представляют собой уникальные материалы, способные впитывать и удерживать большое количество жидкости. Вода, благодаря своей плотности и содержанию водорода, эффективно замедляет радиацию. Однако использование свободной воды для защиты в космосе вызывает определенные трудности. Например, громоздкие емкости ограничивают движение астронавтов, а неравномерное распределение воды снижает уровень защиты.

Ученые предлагают суперабсорбирующие полимеры (САП) как альтернативу. Эти полимеры могут поглощать жидкости в объеме, значительно превышающем их собственный вес. При этом они превращаются в гидрогели, которые, благодаря своей структуре, могут обеспечить равномерную защиту от радиации. Даже в случае повреждения щита, гидрогели не вытекут, что даст космонавтам время для реакции.

Кроме того, такие материалы могут найти применение в беспилотных космических миссиях, служа радиационными экранами для космических аппаратов или резервуарами для воды. Это подтверждает Малгожата Холинска из Европейского космического агентства, которая отмечает необходимость оптимизации методов извлечения воды из гидрогелей.

Использование 3D-печати в разработке гидрогелей позволяет создавать изделия практически любой формы и размера. Это особенно важно для космических приложений, где точность и индивидуальный подход имеют решающее значение. Ученые даже создали 3D-модель космического челнока и космонавта на Луне.

Проект направлен на поиск легких и эффективных материалов для защиты от радиации, что особенно актуально для долгосрочных миссий, таких как полет на Марс. За пределами Земли космонавты получают значительные дозы радиации, и разработка новых защитных решений становится критически важной.

#3d-печать #космонавтика #радиация #гидрогели
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили самый крупный объект во Вселенной, тянущийся на 1.3 миллиарда световых лет
2
Завершена поставка турбовинтовых самолётов ТВС-2МС для авиакомпании «СибАэроКрафт»
2
Как четвёртое по размеру озеро на Земле превратилось в пустыню, оставив после себя песок и пыль
7
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
3
Геолог Ключарев оценил запасы редкоземельных металлов на Украине «на уровне средних по миру»
3
GeForce RTX 5060 получит обычный разъем 8-pin, но потребует мощный БП
2
Режим PCIe 4.0 всё чаще рекомендуется для решения проблем с отсутствием изображения на картах RTX 50
3
Роскомнадзор заблокировал миллионы SIM-карт с неверными данными
1
Покупателю эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080 попался экземпляр с задней панелью от RTX 5090
+
MSI и ASUS официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 50
10
Новый автомобильный мостовой переход возведут между Сургутом и Нижневартовском
+
Специальная версия ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока похожа на слиток золота
1
Иран принял на вооружение авианосец для беспилотников
+
Новый вертикальный кронштейн от Lian Li позволяет наклонять видеокарты и поддерживает PCIe 5.0
+
Компания «Силовые машины» создала газовую турбину ГТЭ-170 для Каширской ГРЭС
+
Подлодка РФ "Магадан" отработала глубоководное погружение на 240 метров в Авачинском заливе
+
Samsung решила сочетать более тонкий дизайн Galaxy Z Fold7 с новым стилусом S Pen
1
Galaxy S25 Plus победил остальные модели S25 и S24 в тестах автономности
1
Honor готовит к выпуску MagicBook Pro 14
+
Interia: Появление обновленного российского комплекса "Деривация-ПВО" должно встревожить НАТО
6

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
50
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
124
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
55
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
25
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
6
Тройка лучших фильмов о Дракуле
4
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
104
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
01:01
Отсыпь маленько...
Вслед за Huawei другие китайские производители GPU наладили поддержку DeepSeek V3 и R1
Андрей Патуринский
00:47
Сравнил цену 4060 которой завалено все и б580 которых пару штук в магазинах. И ещё приплел хбт. Все тех блогеры говорили что 580 лучше 4060. Но рынок всегда по другому работает.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
MriS
00:39
Взял бы 4060, она жрет на 50-60 ватт меньше и душить не пришлось бы. Скупердейсво какое-то, ради танцев с бубном)
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
STALKER1972
00:34
Блестящее решение и предложение!!!
GeForce RTX 5060 и 5060 Ti могут оснастить 8-контактными разъёмами питания
Виктор Попко
00:28
Кроме слова отсталые есть еще что-нибудь по существу дела?
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Виктор Попко
00:22
У меня Win7 для работы, отдельный диск для Win10 для игр. Семерка до сих пор используется, отличная система.
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Dante1980
00:15
какие минусы? Скрины задушено приложил. в игре 60 кадров. Или надо чтобы 120 было?
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
00:13
ммм... что в вашем понимании "нормальный"?
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
00:12
комп в руках идиота просто кусок пластика
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
00:12
руки чешутся. у вас такого не бывает?
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем