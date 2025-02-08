Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Канадские учёные создали похожий на слайм материал, который вырабатывает электричество при сжатии
Группа ученых из Канады создала уникальный материал, похожий на слизь, который вырабатывает электричество при сжатии. Эта технология может стать основой для синтетической кожи и улучшения медицинских препаратов.

Исследования в области новых материалов продолжают удивлять своими возможностями. На этот раз канадских ученых из Гуэлфского университета представила материал, который может генерировать электроэнергию при ходьбе. Это открытие имеет важное значение как для энергетики, так и для медицины.

Ученые создали материал, напоминающий слизь, который реагирует на механическое сжатие. Новый материал, полученный с использованием Канадского источника света в Университете Саскачевана, демонстрирует способность вырабатывать чистую энергию. Например, его можно интегрировать в напольные покрытия, что позволит собирать электроэнергию при каждом шаге.

Ведущий исследователь Эрика Пенсини отметила, что данный материал может улучшить стельки для обуви. Они смогут не только генерировать электричество, но и собирать данные о походке человека. Это открывает возможности для разработки носимых технологий, которые реагируют на физическую активность.

Кроме того, этот материал может стать основой для создания синтетической кожи для роботов. Он способен определять необходимое давление, что особенно важно для медицинских приложений, таких как мониторинг пульса у пациентов. Пенсини пояснила, что синхротрон позволяет наблюдать за изменениями на микроскопическом уровне, что помогает понять, как материал реагирует на внешние воздействия.

Команда ученых обнаружила, что слизь может принимать различные формы: от губчатой до слоистой, напоминающей лазанью. Эта способность к трансформации может быть использована для целенаправленной доставки лекарств. Например, материал может инкапсулировать фармацевтические соединения и высвобождать их под воздействием электрического поля.

Прототип состоит в основном из натуральных компонентов, что делает его безопасным для использования. Он на 90% состоит из воды и олеиновой кислоты, содержащейся в оливковом масле, а также аминокислот. Пенсини акцентировала внимание на том, что разработка должна быть абсолютно безопасной для кожи.

Перспективы применения этого материала в медицине также обнадеживают. Ученые предполагают, что повязки, созданные на основе этого материала, могут ускорить заживление ран. Человеческое тело генерирует электрические поля, и использование таких повязок может усилить этот процесс.

Пенсини и ее коллеги активно изучают, как этот материал может изменить подход к медицине и робототехнике. Исследователи уже рассматривают возможность применения материала в личных целях. Например, Пенсини планирует протестировать его на своих руках после занятий скалолазанием. «Мне нужно стать первым подопытным; почему бы не начать с себя?» — шутливо заметила она.

Хотя материал все еще находится на стадии прототипа, результаты исследований внушают оптимизм. Ученые уверены, что их открытия могут повлиять на множество областей, включая производство энергии и здравоохранение.

#робототехника #медицина #исследование #электричество #слизь
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили самый крупный объект во Вселенной, тянущийся на 1.3 миллиарда световых лет
2
Завершена поставка турбовинтовых самолётов ТВС-2МС для авиакомпании «СибАэроКрафт»
2
Как четвёртое по размеру озеро на Земле превратилось в пустыню, оставив после себя песок и пыль
7
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
3
Геолог Ключарев оценил запасы редкоземельных металлов на Украине «на уровне средних по миру»
3
GeForce RTX 5060 получит обычный разъем 8-pin, но потребует мощный БП
2
Режим PCIe 4.0 всё чаще рекомендуется для решения проблем с отсутствием изображения на картах RTX 50
3
Роскомнадзор заблокировал миллионы SIM-карт с неверными данными
1
Покупателю эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080 попался экземпляр с задней панелью от RTX 5090
+
MSI и ASUS официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 50
10
Новый автомобильный мостовой переход возведут между Сургутом и Нижневартовском
+
Специальная версия ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока похожа на слиток золота
1
Иран принял на вооружение авианосец для беспилотников
+
Новый вертикальный кронштейн от Lian Li позволяет наклонять видеокарты и поддерживает PCIe 5.0
+
Компания «Силовые машины» создала газовую турбину ГТЭ-170 для Каширской ГРЭС
+
Подлодка РФ "Магадан" отработала глубоководное погружение на 240 метров в Авачинском заливе
+
Samsung решила сочетать более тонкий дизайн Galaxy Z Fold7 с новым стилусом S Pen
1
Galaxy S25 Plus победил остальные модели S25 и S24 в тестах автономности
1
Honor готовит к выпуску MagicBook Pro 14
+
Interia: Появление обновленного российского комплекса "Деривация-ПВО" должно встревожить НАТО
6

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
50
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
124
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
55
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
25
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
6
Тройка лучших фильмов о Дракуле
4
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
104
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3

Сейчас обсуждают

VRoman
01:36
А как там со скоростными характеристиками у версии Performance?
Инженеры Tesla в интервью рассказали об изменениях в Model Y
Антон Тутынин
01:01
Отсыпь маленько...
Вслед за Huawei другие китайские производители GPU наладили поддержку DeepSeek V3 и R1
Андрей Патуринский
00:47
Сравнил цену 4060 которой завалено все и б580 которых пару штук в магазинах. И ещё приплел хбт. Все тех блогеры говорили что 580 лучше 4060. Но рынок всегда по другому работает.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
MriS
00:39
Взял бы 4060, она жрет на 50-60 ватт меньше и душить не пришлось бы. Скупердейсво какое-то, ради танцев с бубном)
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
STALKER1972
00:34
Блестящее решение и предложение!!!
GeForce RTX 5060 и 5060 Ti могут оснастить 8-контактными разъёмами питания
Виктор Попко
00:28
Кроме слова отсталые есть еще что-нибудь по существу дела?
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Виктор Попко
00:22
У меня Win7 для работы, отдельный диск для Win10 для игр. Семерка до сих пор используется, отличная система.
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Dante1980
00:15
какие минусы? Скрины задушено приложил. в игре 60 кадров. Или надо чтобы 120 было?
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
00:13
ммм... что в вашем понимании "нормальный"?
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
00:12
комп в руках идиота просто кусок пластика
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем