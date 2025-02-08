Группа ученых из Канады создала уникальный материал, похожий на слизь, который вырабатывает электричество при сжатии. Эта технология может стать основой для синтетической кожи и улучшения медицинских препаратов.

Исследования в области новых материалов продолжают удивлять своими возможностями. На этот раз канадских ученых из Гуэлфского университета представила материал, который может генерировать электроэнергию при ходьбе. Это открытие имеет важное значение как для энергетики, так и для медицины.

Ученые создали материал, напоминающий слизь, который реагирует на механическое сжатие. Новый материал, полученный с использованием Канадского источника света в Университете Саскачевана, демонстрирует способность вырабатывать чистую энергию. Например, его можно интегрировать в напольные покрытия, что позволит собирать электроэнергию при каждом шаге.

Ведущий исследователь Эрика Пенсини отметила, что данный материал может улучшить стельки для обуви. Они смогут не только генерировать электричество, но и собирать данные о походке человека. Это открывает возможности для разработки носимых технологий, которые реагируют на физическую активность.

Кроме того, этот материал может стать основой для создания синтетической кожи для роботов. Он способен определять необходимое давление, что особенно важно для медицинских приложений, таких как мониторинг пульса у пациентов. Пенсини пояснила, что синхротрон позволяет наблюдать за изменениями на микроскопическом уровне, что помогает понять, как материал реагирует на внешние воздействия.

Команда ученых обнаружила, что слизь может принимать различные формы: от губчатой до слоистой, напоминающей лазанью. Эта способность к трансформации может быть использована для целенаправленной доставки лекарств. Например, материал может инкапсулировать фармацевтические соединения и высвобождать их под воздействием электрического поля.

Прототип состоит в основном из натуральных компонентов, что делает его безопасным для использования. Он на 90% состоит из воды и олеиновой кислоты, содержащейся в оливковом масле, а также аминокислот. Пенсини акцентировала внимание на том, что разработка должна быть абсолютно безопасной для кожи.

Перспективы применения этого материала в медицине также обнадеживают. Ученые предполагают, что повязки, созданные на основе этого материала, могут ускорить заживление ран. Человеческое тело генерирует электрические поля, и использование таких повязок может усилить этот процесс.

Пенсини и ее коллеги активно изучают, как этот материал может изменить подход к медицине и робототехнике. Исследователи уже рассматривают возможность применения материала в личных целях. Например, Пенсини планирует протестировать его на своих руках после занятий скалолазанием. «Мне нужно стать первым подопытным; почему бы не начать с себя?» — шутливо заметила она.

Хотя материал все еще находится на стадии прототипа, результаты исследований внушают оптимизм. Ученые уверены, что их открытия могут повлиять на множество областей, включая производство энергии и здравоохранение.