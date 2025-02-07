Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал уникальные наблюдения в области HH 30, фиксируя пылевые частицы, размером с бактерию, которые могут стать основой для формирования планет. Эти открытия помогают астрономам лучше понять процессы звездообразования и планетообразования.

Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает удивлять астрономов своими возможностями. Недавние наблюдения области HH 30, расположенной в созвездии Тельца, предоставили уникальные данные о процессе формирования планет. Это изображение стало важным шагом в понимании того, как звезды и планеты взаимодействуют с окружающей их средой.

Область HH 30 представляет собой яркий участок вокруг молодой звезды, находящейся в темном газопылевом облаке LDN 1551, которое находится на расстоянии 450 световых лет от Земли. Это облако служит своего рода "питомником" для новых звезд. В процессе звездообразования выбросы материала из молодых звезд создают светящиеся струи, которые астрономы могут наблюдать.

Интересно, что телескоп Уэбба смог выявить пылевые частицы размером с бактерию. Эти микроскопические элементы, по сути, являются строительными блоками для планет. Астрономы подчеркивают, что именно в этих частицах заключен ключ к пониманию того, как формируются планеты. Наблюдения показали, что пыль оседает в диске вокруг звезды, образуя узкие, плотные слои, где частицы могут слипаться и превращаться в более крупные объекты.

Сравнительные данные, полученные от телескопа Хаббла и Атакамской большой миллиметровой решетки (ALMA), позволяют создать полное представление о HH 30. Хаббл сделал первые наблюдения в этой области, а Уэбб, благодаря своей высокой чувствительности, смог углубиться в детали, выявив распределение пыли в диске.

Данные ALMA показывают, что более крупные пылевые частицы сосредоточены в центральной плоскости диска, в то время как инфракрасные наблюдения Уэбба фиксируют более мелкие частицы, распределенные по более широкой области. Это разделение пыли критически важно для формирования планет, поскольку более крупные частицы, притягиваемые гравитацией, начинают слипаться, образуя гальку и, в конечном итоге, более крупные камни.

Наблюдения за HH 30 показывают сложную динамику этой области. Высокоскоростные струи, исходящие от звезды, взаимодействуют с окружающим газом и пылью, создавая светящиеся ударные волны. Этот процесс, в свою очередь, влияет на движение и оседание пыли в диске.

Объединенные данные от нескольких телескопов дают астрономам возможность глубже понять процесс формирования планет.