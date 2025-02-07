Компания Sonos задумала создать динамик MagSafe для iPhone, который должен был воспроизводить музыку через Bluetooth. Однако проект был отменен из-за технических ограничений и узкой целевой аудитории.

Sonos, известная своими аудиопродуктами, рассматривала возможность создания динамика MagSafe для iPhone, который мог бы подключаться через Bluetooth. Эта идея казалась многообещающей, но в итоге проект не получил дальнейшего развития.

Динамик, который разрабатывался, имел прямоугольный дизайн и размеры, сопоставимые с аккумуляторным блоком MagSafe от Apple, но был немного толще. Основная цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание молодежной аудитории, особенно представителей поколения Z. Разработчики надеялись, что устройство обеспечит высокое качество звука, несмотря на компактные размеры.

Тем не менее, процесс создания устройства столкнулся с рядом проблем. Одной из основных причин отмены проекта стали технические ограничения, которые не удалось преодолеть. Даже если бы инженеры Sonos нашли пути их решения, продукт все равно имел бы сомнительную привлекательность для широкой аудитории. Динамик, подобный по размеру аккумулятору MagSafe, вероятно, страдал бы от недостаточной автономности, что могло бы негативно сказаться на пользовательском опыте.

Кроме того, Sonos осознала, что такой продукт будет нишевым и не сможет выйти на более широкий рынок. В результате компания решила отказаться от идеи, сосредоточив усилия на других проектах, включая премиальный потоковый бокс, который должен стать конкурентом Apple TV 4K.