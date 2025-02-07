Франция и Объединенные Арабские Эмираты намерены инвестировать от 30 до 50 миллиардов долларов в новый центр обработки данных искусственного интеллекта. Этот проект должен укрепить стратегическое партнерство между двумя странами в области технологий.

Франция и ОАЭ объявили о совместном проекте, который предполагает создание специализированного центра обработки данных для искусственного интеллекта. Соглашение, достигнутое на уровне правительств, подразумевает значительные финансовые вложения и активное сотрудничество в области технологий.

Общий объем инвестиций в проект составит от 30 до 50 миллиардов долларов. Центр будет иметь мощность 1 гигаватт и станет основой для развития индустрии ИИ в обеих странах. В рамках соглашения предусмотрено создание «виртуального посольства данных», что позволит выстроить суверенную инфраструктуру для облачных вычислений и обработки данных.

Кроме того, страны планируют совместно развивать технологии, закупать передовые чипы и обучать специалистов. Французское правительство уже выделило 35 площадок для строительства центров обработки данных. В следующую неделю во Франции пройдет Парижский саммит по искусственному интеллекту, где соберутся представители около 100 стран для обсуждения потенциала ИИ.