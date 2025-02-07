Meta (признана в РФ экстремистской организацией) столкнулась с новыми обвинениями в использовании пиратских данных для обучения ИИ. Доказательства указывают на намеренные попытки скрыть источники загружаемых данных.

Компания Meta* вновь оказывается в центре юридического конфликта из-за обвинений в использовании незаконных данных для обучения своих моделей искусственного интеллекта. Последние сообщения от Ars Technica подчеркивают серьезность ситуации.

Внутреннее электронное письмо раскрывает, что Meta осознавала пиратский характер данных из базы LibGen и пыталась скрыть это. Объем загруженных данных достиг 81,7 ТБ, и для предотвращения отслеживания компания использовала «невидимый режим», избегая своих серверов.

Майкл Кларк, курировавший проект, подтвердил, что Meta изменила настройки для минимизации следов загрузок. Однако истец утверждает, что решение об использовании LibGen было принято с ведома Марка Цукерберга, что ставит под сомнение его предыдущие заявления о своей неосведомленности с данной ситуацией.

Несмотря на утверждения Meta о добросовестном использовании данных, новые улики усложняют ее защиту. Ранее компания заявляла, что истцы не предоставили примеры пиратства, но с новыми доказательствами ситуация становится все более запутанной.

* Meta - признана в РФ экстремистской организацией