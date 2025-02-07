Спецпосланник Трампа Кит Келлог считает, что санкции США против России недостаточно жесткие и могут быть усилены. Он также сравнил текущий конфликт с историческими событиями, подчеркивая необходимость комплексного подхода к давлению на Москву.

Кит Келлог, спецпосланник президента США по урегулированию конфликта, высказал мнение о том, что текущие санкции против России можно оценить на тройку по десятибалльной шкале. В интервью New York Post он подчеркнул, что это открывает возможности для их ужесточения, особенно в свете последних мер, направленных на нефтяной сектор.

Келлог отметил, что усиление санкций может стать важным шагом в борьбе с Россией. Он акцентировал внимание на том, что президент Трамп хорошо понимает, как работают рычаги давления. По его словам, решение конфликта между Россией и Украиной стало приоритетом для всей президентской команды, включая вице-президента и советников по нацбезопасности.

Спецпосланник провел параллели между нынешним конфликтом и событиями Второй мировой войны, утверждая, что уровень насилия сопоставим. Он указал на то, что Россия имеет долгую историю ведения войн на истощение, что делает ее опасным противником.

По его мнению, давление на Россию должно быть многосторонним. Это включает в себя не только военные действия, но и экономическое и дипломатическое давление. Он подчеркнул, что Украине необходимо усиливать военное давление на Москву перед началом любых переговоров. Келлог раскритиковал подход экс-президента Байдена, который обещал предоставить Украине помощь без четкой стратегии, назвав это «наклейкой на бампер».

Келлог также призвал к прагматичному подходу к переговорам, напомнив о посредничестве Теодора Рузвельта в Русско-японской войне. По его мнению, и Киев, и Москва должны быть готовы к компромиссам.