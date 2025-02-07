Он призвал к увеличению производства дронов в США для подготовки к возможным войнам.

Илон Маск, известный своими провокационными высказываниями, вновь обратил внимание на роль технологий в современных конфликтах. Во время своего выступления в Военной академии США он поделился мнением о том, как искусственный интеллект и дроны изменят характер будущих войн.

Маск подчеркнул, что нынешний конфликт на Украине уже демонстрирует, как дроны становятся основным инструментом в боевых действиях. Он отметил, что это не просто случайность, а начало новой эры, где страны будут соперничать в количестве и качестве беспилотников. По его словам, если начнется конфликт между крупными державами, то он будет сосредоточен на использовании дронов и ИИ.

Бизнесмен призвал США увеличить производство беспилотников, чтобы быть готовыми к возможным вызовам. Он отметил, что государства часто готовятся к прошлым войнам, игнорируя новые технологии, которые могут изменить правила игры. Маск также выразил опасения по поводу развития ИИ в военной сфере, предостерегая, что это может привести к созданию неуправляемых систем, подобных «Терминатору».