Farm 51 сообщила, что Chernobylite 2: Exclusion Zone будет доступна в раннем доступе на ПК с 6 марта 2025 года.

Chernobylite 2: Exclusion Zone, продолжение игры о Чернобыле, выйдет в раннем доступе через месяц. Это известие стало неожиданным для многих поклонников, особенно после выхода нового трейлера, который показал улучшенные механики и расширенные возможности. Первая часть игры, выпущенная в 2019 году, привлекла внимание благодаря своей уникальной атмосфере и интересному геймплею.

С момента анонса Chernobylite 2 проект уже успел привлечь значительное количество инвестиций. Кампания на Kickstarter собрала 170% от запрашиваемой суммы, что подчеркивает высокий интерес к игре. Участники кампании получат доступ к бета- и демо-версиям, что позволит им первыми опробовать нововведения.

Одним из главных изменений в Chernobylite 2 станет открытый мир. В отличие от первой части, где игроки исследовали ограниченные регионы, новая игра предложит гораздо более обширные локации. Это создаст условия для более свободного выбора маршрутов и стратегий, что обогатит игровой опыт.

Кроме того, разработчики обещают улучшенные механики выживания и возможность глубокой настройки персонажа. Игроки смогут адаптировать свои навыки в зависимости от стиля игры, что сделает каждую сессию уникальной. Новая система взаимодействия с окружением предполагает более реалистичные действия, позволяя игрокам принимать более осознанные решения.

Chernobylite 2: Exclusion Zone продолжает традиции первой части, но с новыми идеями и подходами, которые расширяют горизонты игрового процесса.