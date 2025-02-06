Исследование показывает, что два гигантских каньона на Луне образовались за считанные минуты под воздействием потоков камней. Эти мощные потоки горных пород прорезали лунную поверхность менее чем за 10 минут, оставив впечатляющие геологические образования.

Южный полюс Луны привлекает внимание ученых благодаря своим уникальным геологическим особенностям. Недавние исследования, проведенные с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата НАСА, обнаружили два гигантских каньона, которые значительно превышают размеры известных земных образований.

Данные показали, что Долина Шрёдингера и Долина Планка имеют глубины, превышающие даже знаменитый Большой каньон. Долина Шрёдингера достигает 2,7 километра в глубину и простирается на 270 километров, а Долина Планка еще более внушительна — ее длина составляет 280 километров, а глубина около 3,5 километра.

Ученые считают, что эти каньоны образовались всего за несколько минут. По словам Дэвида Кринга из Ассоциации университетских космических исследований, катастрофическое событие произошло почти четыре миллиарда лет назад, когда астероид или комета врезались в лунную поверхность. Удар вызвал выброс высокоэнергетических потоков породы, которые прорезали каньоны в кратчайшие сроки.

Скорость удара составляла около 55 000 километров в час. Это создало мощные потоки обломков, которые, как показывают исследования, двигались со скоростью до одного километра в секунду. Эти потоки образовали вторичные ударные лучи, которые и сформировали каньоны.

Бассейн Шрёдингера, вокруг которого расположены эти каньоны, представляет собой огромный ударный кратер диаметром около 320 километров, который возник в результате удара 3,81 миллиарда лет назад. Его расположение всего в 600 километрах от южного полюса Луны делает его важным объектом для изучения. Этот кратер основан на краю еще более крупного бассейна — Южного полюса-Эйткен, возраст которого составляет от 4,2 до 4,3 миллиарда лет.

Команда исследователей проанализировала фотографии, полученные от Lunar Reconnaissance Orbiter, чтобы понять, как именно образовались эти каньоны. Они составили карту местности для определения скорости и направления движения обломков от удара.

Сравнение с другими известными кратерами, такими как Чиксулуб на Земле, показывает, насколько мощными могут быть последствия таких ударов. Ученые подсчитали, что энергия, затраченная на создание этих каньонов, в 130 раз превышает всю мощность ядерного арсенала мира.

В отличие от медленного процесса эрозии, который вырезал Гранд-Каньон в Аризоне, каньоны Луны образовались за считанные минуты. Это открытие подчеркивает, насколько разнообразной и динамичной может быть геология небесных тел, таких как Луна.