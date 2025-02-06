США объявили о контракте с Lockheed Martin на создание THAAD 6.0, системы противоракетной обороны нового поколения. Ожидается, что новая версия будет включать лазеры и искусственный интеллект для повышения эффективности.

В условиях нарастающей угрозы со стороны маневрирующих ракет, США предпринимают шаги для улучшения своей системы противоракетной обороны. Агентство по противоракетной обороне (MDA) подписало контракт с Lockheed Martin на сумму до $2,81 миллиарда для разработки системы THAAD 6.0.

THAAD, система, предназначенная для перехвата баллистических ракет на конечном этапе их полета, использует технологию «удар для поражения». Дальность действия системы составляет около 200 километров, однако новая версия, THAAD 6.0, обещает значительно улучшить эти характеристики, добавив возможности для борьбы с маневрирующими угрозами.

Контракт включает выделение $12,7 миллиона на тестирование системы, что подчеркивает серьезность намерений MDA. Генерал-лейтенант Хит А. Коллинз отметил, что THAAD 6.0 будет интегрирована с системой Patriot и получит улучшенные меры кибербезопасности, что особенно важно в свете современных угроз.

Работы по интеграции THAAD с Интегрированной системой боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной (IBCS) начнутся в 2025 году. Однако недавнее решение законодателей об отмене интеграции IBCS-THAAD ставит под сомнение будущее этого проекта. Это решение стало следствием отказа от перспективного перехватчика нижнего уровня, который должен был заменить Patriot-3 MSE.

Несмотря на эти сложности, эксперты обсуждают возможные улучшения THAAD 6.0. Внедрение усовершенствованных радаров, таких как X-диапазон следующего поколения, обещает повысить эффективность системы. Искусственный интеллект поможет различать реальные угрозы и ложные цели, что критически важно в условиях гиперзвуковых ракет.

THAAD 6.0 также может получить возможность перехвата гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов благодаря новым кинетическим боевым машинам и модернизированным двигателям. Интеграция ИИ и машинного обучения позволит системе быстрее реагировать на угрозы, предсказывая действия противника.

Потенциальное использование оружия направленной энергии, включая лазеры и микроволновые перехватчики, также рассматривается. Эти технологии могут нейтрализовать угрозы на более ранних стадиях, что значительно повысит общую эффективность обороны. В конечном счете, THAAD 6.0 стремится не только адаптироваться к меняющимся условиям, но и опережать их, обеспечивая защиту от новых форм угроз.