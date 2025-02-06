BMW анонсировала электрическую версию M3 и показала видео зимних испытаний. В нем инженеры работают над синтетическим звуком, напоминающим шестицилиндровый двигатель.

BMW готовит к запуску полностью электрическую версию своего культового M3. Разработка включает в себя не только улучшения в производительности, но и в звуковом сопровождении.

Восьмиминутное видео, опубликованное BMW, демонстрирует последние тесты нового M3 в зимних условиях. Испытания проводятся в Арьеплуге, где инженеры проверяют поведение автомобиля на льду и снегу.

Особое внимание уделено синтетическому звуку, который имитирует работу шестицилиндрового двигателя. Этот звук, воспроизводимый через динамики, меняется в зависимости от скорости, создавая эффект настоящего спортивного автомобиля. BMW M ранее заявляло о намерении установить «поддельные передачи» в электрические модели, что добавляет элемент взаимодействия для водителя.