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Jaguar объявила о программе обратного выкупа около 2800 внедорожников I-Pace в США
Компания выкупает машины из-за проблем с аккумуляторами. Эти автомобили часто отзывались и теперь становятся "кладбищем" электромобилей.

В последние годы электрический внедорожник Jaguar I-Pace столкнулся с серьезными проблемами, связанными с аккумуляторами. Эти проблемы привели к множественным отзывам и, в конечном итоге, к решению компании о выкупе автомобилей.

С момента своего появления на рынке I-Pace несколько раз отзывался из-за неисправностей в аккумуляторах, поставленных компанией LG. Эти аккумуляторы оказались подвержены перегреву и возгоранию, что вызвало опасения у владельцев. Jaguar пыталась справиться с ситуацией, предлагая обновления программного обеспечения и анализируя данные, но эти меры не решили проблему окончательно.

В 2024 году Jaguar объявила о намерении выкупить 2800 I-Pace в США. Параллельно с этим аналогичные меры были предприняты в Великобритании и других странах. На свалках можно увидеть, как десятки этих автомобилей, некогда популярных среди потребителей, теперь лежат в беспорядке. Они стали символом неудачи, поскольку не выдержали испытания временем и эксплуатацией.

Фотографии с британских свалок демонстрируют удручающее зрелище: автомобили, которые когда-то использовались в повседневной жизни, теперь списаны и отправлены на утилизацию.

В ответ на неудачу с I-Pace компания Jaguar переключила внимание на новые электрические модели. В декабре прошлого года был представлен концепт-кар Type 00, который должен поступить в производство в этом году. Этот автомобиль обещает запас хода в 692 километра и более надежную аккумуляторную систему, что может помочь избежать повторения прошлых ошибок.

#электромобили #аккумуляторы #jaguar #i-pace #обратный выкуп
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