Lenovo представляет первый в мире ноутбук с камерой под экраном 25 февраля. Устройство обещает стать первым в мире с камерой под экраном и рекордным соотношением экрана к корпусу в 98%.

Lenovo анонсировала запуск новой серии ноутбуков, среди которых выделяется YOGA Air X AI Yuanqi Edition. Это устройство привлекает внимание не только своим дизайном, но и уникальной технологией, которая позволяет разместить камеру под экраном.

YOGA Air X устанавливает новый стандарт для мобильных устройств с соотношением экрана к корпусу 98%. Это значит, что практически весь верхний участок ноутбука занят экраном, что значительно увеличивает визуальные впечатления от работы. Ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-экраном PureSight Pro, который обеспечивает яркие цвета и четкость изображения, а также защиту глаз.

Внешний вид устройства также заслуживает внимания. Стекло 2.5D добавляет элегантности, а текстура напоминает драгоценные камни. Внутри YOGA Air X работает на процессоре Intel Core Ultra 7, что гарантирует высокую производительность для различных задач.

В дополнение к этим характеристикам, ноутбук имеет встроенный искусственный интеллект «Lenovo Xiaotian». Также стоит отметить модель YOGA 360 с обновленным дизайном и YOGA Book, который снова удивляет своими двойными экранами. Официально заявлено, что Lenovo YOGA Air X AI Yuanqi Edition будет представлен 25 февраля.

Презентационное видео можно ноутбука YOGA Air X A посмотреть на сате bilibili.com.