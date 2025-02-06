Компания Panasonic Holdings объявила о намерении сократить постоянные издержки и сосредоточиться на более прибыльных направлениях, таких как искусственный интеллект. В рамках этих изменений рассматривается возможность продажи проблемных бизнесов, включая телевизионное направление.

Panasonic Holdings, известная японская корпорация, нацелилась на оптимизацию своих операций в условиях растущей конкуренции и меняющегося рынка. Президент компании Юки Кусуми сообщил о планах по сокращению расходов и переходу к более прибыльным сегментам, таким как искусственный интеллект.

Кусуми отметил, что в компании проведут анализ текущих направлений, включая телевизионный бизнес, который испытывает значительные трудности. Рассматривается возможность продажи или оптимизации этого направления, чтобы освободить ресурсы для более перспективных проектов. При этом Panasonic подчеркивает, что пока не приняты окончательные решения о продаже или выводе из бизнеса.

Что касается китайского рынка, Panasonic планирует пересмотреть свои стратегии. Генеральный директор компании заявил, что все дополнительные планы будут обсуждены в будущем, за исключением тех, что уже были озвучены.

После объявления о реструктуризации акции Panasonic выросли на 15%, что стало самым значительным увеличением с февраля 2014 года.