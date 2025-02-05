Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов предложил ужесточить сертификацию иностранных автомобилей на российском рынке. Он указал на серьезные нарушения у грузовиков трех китайских марок, которые не должны допускаться на дороги.

В условиях растущего присутствия китайских автопроизводителей на российском рынке, министр промышленности и торговли Антон Алиханов акцентировал внимание на необходимости более строгого контроля сертификации иностранных автомобилей. Его заявление прозвучало на заседании комиссии Госсовета, где обсуждались проблемы в автомобильной отрасли.

Алиханов отметил, что китайские грузовики активно завоевывают долю рынка, однако это создает определенные риски. Он привел примеры автомобилей, которые не соответствуют стандартам и могут представлять опасность на дорогах. В связи с этим министр предложил провести тщательную проверку серийных партий и ужесточить процедуру сертификации.

По его словам, в Минпромторге уже провели анализ и обнаружили серьезные нарушения у грузовиков трех китайских марок. В случае выявления таких случаев министерство готово отозвать сертификаты и сотрудничать с Генеральной прокуратурой. Это необходимо на фоне снижения спроса на грузовики, который, по прогнозам, может упасть на 25%.

Ранее сообщалось, что в 2024 году продажи грузовиков в России снизились на 13%, а текущий год начался с еще более значительного падения. Алиханов также упомянул, что российские автозаводы продолжают выполнять оборонные заказы, которые составляют более половины их объемов, но работают с убытками. Он подчеркнул необходимость пересмотра фиксированных цен на эти заказы, что является важной задачей для Минобороны.