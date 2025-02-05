Apple начала массовое производство своего нового чипсета M5, который будет использоваться в будущих устройствах, включая iPad Pro и обновленные MacBook Pro. Ожидается, что этот чип обеспечит значительное улучшение производительности и энергоэффективности.

Apple продолжает развивать свою линейку чипов, и на этот раз компания перешла к массовому производству M5. Этот чип станет важной частью будущих устройств, включая обновленные планшеты и гарнитуру смешанной реальности.

Чипсет M5, по сообщениям, будет использоваться в первой обновленной серии iPad Pro, которая должна выйти в конце 2025 или начале 2026 года. Интересно, что M5 будет производиться с использованием усовершенствованной 3-нм архитектуры N3P, что обещает улучшение производительности на 5% и повышение энергоэффективности на 10%. Это стало возможным благодаря переходу на более современный производственный процесс.

Кроме того, M5 может получить значительно более мощный Neural Engine, что позволит ему лучше справляться с задачами, связанными с генеративным искусственным интеллектом. Это открывает новые горизонты для приложений, требующих высокой вычислительной мощности непосредственно на устройстве.

Также стоит отметить, что M5 может стать первым чипом Apple, использующим Small Outline Integrated Circuit Packaging от TSMC. Этот подход предполагает трехмерное размещение чипов, что улучшает управление температурой и снижает утечку тока. Такие характеристики могут значительно повысить производительность устройств, в которых будет установлен M5.

В дополнение к iPad Pro, новый чип также появится во втором поколении Apple Vision Pro и обновленных моделях MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов. Ожидается, что эти устройства выйдут на рынок в конце текущего года.