AMD в четвертом квартале 2023 года заработала $3,86 млрд от центров обработки данных, что на 13,5% больше, чем у Intel. Несмотря на падение акций компании, она продолжает уверенно конкурировать с гигантом.

В последнем отчете о доходах AMD показала впечатляющие результаты, несмотря на падение акций на 9% после публикации. Инвесторы ожидали большего от компании, однако именно в сегменте центров обработки данных AMD смогла обойти Intel.

В четвертом квартале 2023 года AMD зафиксировала выручку в $3,86 млрд от продаж процессоров и графических процессоров для центров обработки данных. Это на 69% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Intel, в свою очередь, заработала $3,4 млрд, что означает снижение на 3%. Эти цифры подчеркивают продолжающуюся борьбу между двумя компаниями в быстро развивающемся сегменте.

AMD использует свой портфель процессоров EPYC и ускорителей Instinct, чтобы обслуживать растущий спрос на решения для искусственного интеллекта. В отличие от Intel, которая полагается на процессоры Xeon и ускорители Gaudi, AMD предлагает более разнообразные решения. Это позволяет ей не только увеличить объемы продаж, но и привлекать новых клиентов.

Несмотря на успешные показатели в четвертом квартале, AMD сталкивается с вызовами. Падение акций стало результатом более слабых прогнозов на первый квартал 2024 года. Тем не менее, компания продолжает расширять свои возможности через слияния и поглощения. В августе прошлого года AMD объявила о покупке ZT Systems за $3,7 млрд, что должно укрепить ее позиции в секторе центров обработки данных.