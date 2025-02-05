На Тайване видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 продается по цене $9100, что почти в пять раз превышает рекомендованную розничную цену. Ограниченные поставки и высокий спрос способствовали росту цен на этот флагманский продукт.

Ситуация на рынке видеокарт становится все более напряженной. В частности, флагманская модель NVIDIA GeForce RTX 5090 привлекает внимание не только высоким качеством, но и шокирующими ценами. На Тайване видеокарта продается за $9100, что вызывает недоумение у многих потребителей.

Спрос на GeForce RTX 5090 оказался колоссальным, что и привело к резкому скачку цен. Спекулянты быстро перекупили первую партию видеокарт, выставляя их на продажу по ценам, которые в разы превышают рекомендованные. На Тайване стоимость RTX 5090 достигла 300 000 новых тайваньских долларов, или около $9100. Это произошло на фоне дефицита, когда у авторизованных ритейлеров запасы практически иссякли.

Тайвань является важным рынком для NVIDIA, и текущая ситуация с поставками может предвещать проблемы и в других регионах. Ожидается, что в ближайшее время новые партии не поступят, особенно с учетом празднования китайского Нового года, что только усугубляет проблему. В США наблюдается аналогичная ситуация: спекулянты активно выставляют видеокарты на платформах вроде eBay, где цены на RTX 5090 также колеблются в районе $9000.