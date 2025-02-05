Казахстан обнародовал предварительные результаты отчета о крушении самолета Azerbaijan Airlines, в котором погибли 38 человек. Документ содержит важные данные о причинах инцидента и его последствиях.

Трагедия, произошедшая 25 декабря, когда самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе аэропорта Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, включая семерых россиян. Минтранс Казахстана выпустил предварительный отчет, который освещает ключевые моменты расследования.

Согласно отчету, экипаж столкнулся с проблемами в 5:13:31 по местному времени. В этот момент произошел удар, после чего сработала сигнализация отключения автопилота. В результате этого инцидента давление в третьей гидросистеме упало до нуля, что привело к блокировке рулей управления.

Первичный анализ остатков самолета показал наличие серьезных повреждений в хвостовой части, киле и стабилизаторе. Повреждения также были обнаружены на левом двигателе и крыле. Некоторые из них имели характерные прямоугольные формы, что может указывать на механическое воздействие. Комиссия пришла к выводу, что повреждения гидравлических систем могли быть вызваны внешними объектами, что привело к утечке жидкости и потере давления.

Кроме того, повреждения в электрической проводке управления стабилизатором также могли возникнуть из-за внешнего воздействия. Это привело к неработоспособности систем, отвечающих за управление углом тангажа. Для окончательной оценки характера повреждений потребуется провести дополнительные исследования и экспертизы.

Отчет включает расшифровки разговоров пилотов с диспетчерами, данные о погоде и аэропортах. Комиссия рекомендовала провести оценку рисков для полетов в регионах с нестабильным GPS-сигналом.

Президент Азербайджана заявил, что самолет был поврежден извне в районе Грозного, что вызвало потерю управления. В Кремле сообщили, что в момент крушения в регионе происходили атаки украинских беспилотников, и российская ПВО отражала эти атаки. Российский Следственный комитет начал проверку работы ПВО и авиадиспетчеров в связи с инцидентом. В результате катастрофы AZAL приостановила рейсы из Баку в 11 российских городов.