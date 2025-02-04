Китайские регулирующие органы начали расследование в отношении Google, подозревая компанию в антиконкурентных действиях. Intel также может оказаться под пристальным вниманием властей, что создает дополнительные риски для американских компаний.

Китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) анонсировало начало расследования в отношении Google, сославшись на возможные нарушения антимонопольного законодательства. Это событие произошло на фоне недавнего введения пошлин со стороны США, что добавляет напряженности в отношения между двумя странами.

Расследование, инициированное SAMR, касается операционной системы Android и ее влияния на китайские компании, такие как Xiaomi и Oppo. По информации Financial Times, китайские власти также планируют обратить внимание на Intel, которая имеет производственные мощности в стране. Это означает, что Intel может столкнуться с новыми вызовами, особенно учитывая, что ее процессоры используются в ноутбуках, которые популярны среди местных пользователей.

Кроме того, китайские чиновники уже посетили офисы Google, запрашивая информацию о деятельности компании. Важно отметить, что Google уже сталкивается с трудностями в других регионах, включая США, где Министерство юстиции также ведет расследование. Это создает дополнительные риски для компании, которая уже находится под давлением из-за своей доминирующей позиции на рынке.

Ситуация усугубляется тем, что Google находится в черном списке в Китае, что делает Android единственной платформой, на которую могут направить внимание регуляторы. В то же время Intel, несмотря на свою относительную незаметность в этом контексте, уже ощутила влияние событий: акции компании упали на 0,80% на предпродажных торгах.

Китайские меры также затрагивают другие американские компании. Например, PVH и Illumina были внесены в черный список, что демонстрирует более широкий подход правительства к контролю над иностранными фирмами.