Bossa Games и Humble Games представили трейлер для Lost Skies, кооперативной игры на выживание в открытом мире. Игроки смогут испытать демоверсию во время февральского фестиваля Steam Next Fest.

Недавно вышел новый трейлер для Lost Skies, кооперативной PvE-игры, в которой игрокам предстоит выживать среди парящих островов. Этот проект от Bossa Games и Humble Games предлагает уникальный игровой опыт, где исследование и взаимодействие с окружающим миром становятся ключевыми элементами. В трейлере показаны локации и механики, которые ожидают игроков в этом футуристическом мире.

Lost Skies позволяет игрокам не просто выживать, но и исследовать обширный мир, полный древних руин и загадок. В отличие от традиционных игр на выживание, здесь у вас есть собственный Skyship, который можно настраивать и развивать. Это дает возможность перемещаться по миру, собирая ресурсы и избегая угроз, таких как стихийные бедствия. Геймеры могут выбирать, играть ли в одиночку или в команде до шести человек, что добавляет разнообразия в игровой процесс.

Демоверсия будет доступна во время февральского фестиваля Steam Next Fest и предложит игрокам от пяти до шести часов игрового времени. Это достаточно, чтобы оценить основные механики и возможности игры. Lost Skies выделяется тем, что она предлагает «выживание Lite», что означает, что геймеры могут наслаждаться игровым процессом, не сталкиваясь с жесткими требованиями к ресурсам или порядку действий.





Исследование мира также включает взаимодействие с колоссальными существами и решение сложных головоломок. Парящие острова полны разнообразия, а использование крюка позволяет игрокам легко передвигаться и взаимодействовать с окружающей средой.

Кроме того, игроки могут создать свой собственный парящий остров в бесплатной версии Island Creator.