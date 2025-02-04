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DeepSeek задумывается об использовании китайских графических процессоров для разработки ИИ
DeepSeek рассматривает возможность применения местных графических процессоров для своих моделей искусственного интеллекта. Это решение может снизить затраты на разработку и изменить подход к ИИ в Китае.

Китайская компания DeepSeek, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, оказалась в центре внимания после недавних событий на финансовых рынках. Ее моделью заинтересовались, как программисты, так и инвесторы. Теперь начали поговаривать о том, что компания из Поднебесной рассматривает возможность использования китайских графических процессоров, а это может существенно изменить ландшафт разработки ИИ в стране.

Согласно отчетам, DeepSeek может значительно сократить затраты на свои модели, применяя графические процессоры, произведенные в Китае, вместо более дорогих американских аналогов от NVIDIA. Это связано с использованием языка программирования Parallel Thread Execution (PTX), который позволяет более глубоко контролировать работу чипов. Такой подход дает возможность извлекать максимальную производительность даже из менее мощных графических процессоров.

Китайская полупроводниковая отрасль сталкивается с трудностями из-за санкций США, которые ограничивают доступ к современным технологиям. Например, крупнейший литейный завод страны, SMIC, не может приобрести новейшие машины для производства чипов, что сужает его возможности. В результате, DeepSeek оказывается в ситуации, когда ей необходимо адаптировать свои разработки под существующие условия.

Использование PTX крайне важно для компании. Этот язык программирования позволяет инженерам более эффективно управлять функциями графических процессоров, что особенно актуально в условиях ограниченного доступа к современным чипам. Хотя китайские графические процессоры могут использовать более старые технологии, опыт DeepSeek в работе с PTX может помочь извлечь из них максимальную отдачу.

В будущем, если у DeepSeek успешно получится интегрировать свои разработки с местными графическими процессорами, это может не только снизить затраты, но и ускорить развитие ИИ в Китае.

#технологии #китай #искусственный интеллект #ии #графические процессоры #deepseek
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Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
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