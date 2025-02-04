Эксперт объясняет, как аномально тёплая зима может повлиять на ситуацию.

Аномально теплая зима в этом году может стать причиной серьезных проблем для сельского хозяйства в России. Фермеры и дачники сталкиваются с риском нашествия саранчи, что может негативно сказаться на урожае. Энтомолог Константин Китаев в интервью Life.ru рассказал о возможных последствиях и факторах, влияющих на развитие ситуации. В условиях изменения климата и нестабильных погодных условий, такие прогнозы вызывают особую обеспокоенность среди аграриев.

Китаев отмечает, что предсказать точный ущерб от нашествия саранчи сложно. Это зависит от множества факторов, включая погодные условия и уровень увлажнения. Например, молодые особи саранчи, которые выживают в условиях теплой зимы, могут мигрировать на север, если лето будет благоприятным для их размножения. Однако, по словам эксперта, такие прогнозы не дают точных цифр.

Сейчас многие хозяйства применяют средства защиты от насекомых, не ограничиваясь только борьбой с саранчой. Китаев подчеркивает, что увлажнение играет важную роль в размножении саранчи. Если в регионе не наступает сухой период, саранча может остаться на месте, не мигрируя в поисках пищи. Это может привести к тому, что местные пастбища и сельскохозяйственные угодья будут подвергаться значительному воздействию этих вредителей.

Хотя в России нет мест массового размножения саранчи, в Казахстане созданы условия для её роста. Это может привести к проблемам в пограничных регионах, таких как Саратовская и Самарская области. Китаев указывает на то, что отсутствие мер по контролю за саранчой в Казахстане может способствовать ее миграции в Россию. Это создает угрозу для сельскохозяйственных угодий, особенно в тех районах, где местные фермеры не готовы к подобным вызовам.

Тем не менее, он считает, что в России сельское хозяйство не понесет значительных потерь из-за нашествия саранчи. В прошлом, даже при вспышках, ущерб оставался локальным, и потери урожая не превышали 10%. Ситуация может измениться, но пока что масштабные проблемы не предвидятся. Однако фермеры должны быть настороже и готовиться к возможным изменениям в экосистеме, чтобы минимизировать риски и защитить свои посевы.